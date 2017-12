Coluna do Estadão

Tucanos avaliaram como remotas as chances de fazer acordo com o PT para eleger o próximo presidente da Câmara. No PSDB, há quem aponte Rogério Rosso como o nome mais palatável.

