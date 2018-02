Rui Falcão se reúne com a bancada do PT no Senado

O presidente nacional do PT, Rui Falcão, vai se reunir com a bancada petista na liderança do PT no Senado para avaliar a atual conjuntura política. Já em Brasília, Falcão deve chegar ao Congresso às 17h. Na pauta de discussão está a sucessão do petista Jorge Viana (AC) à presidência do Senado, caso se confirme o afastamento, e a possibilidade Jorge Viana conduzir a pauta de votações da Casa. Alinhado ao estilo Renan de gestão, Viana tem demonstrado interesse em manter os trilhos nos eixos. (Naira Trindade)

