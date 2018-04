Rubens Bueno troca farpas com Eliseu Padilha sobre nomeação para Itaipu

Líder do PPS, Rubens Bueno ficou indignado com o ministro Eliseu Padilha no episódio de indicações de Itaipu. Ele sugeriu um nome, que foi negado. Aí sugeriu o segundo. Mas, na confusão, nomearam o primeiro. Bueno reclamou ter ficado mal com os dois. Ontem, a Coluna do Estadão revelou que um indicado do PPS soube pelo Diário Oficial da União que havia sido nomeado para uma vaga técnica em Itaipu.

