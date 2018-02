Coluna do Estadão

Candidato à presidência da Câmara, Rogério Rosso (PSD-DF) diz que há 35 dias não é convidado por Rodrigo Maia (DEM-RJ), que disputa a reeleição, para reunião com líderes. “Ele está confundindo a presidência com campanha”, alfineta.



