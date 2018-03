Rosso se destaca entre os cotados para vaga de Geddel

O substituto do ex-ministro Geddel Vieira Lima para a Secretaria de Governo pode estar entre os candidatos à presidência da Câmara. São cotados para assumir a cadeira o líder do PSD na Câmara, deputado Rogério Rosso (DF), e o deputado Benito Gama (PTB-BA), mesmo partido de Jovair Arantes (GO), outro nome do Centrão na disputa contra a reeleição do presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Interlocutores do Planalto acreditam que a escolha de um dos candidatos do Centrão ajudaria Maia a se manter na presidência. “O governo perderia se resolvesse se meter na eleição da Câmara”, diz uma fonte do Palácio, admitindo que a estratégia resolveria dois impasses: a substituição de Geddel e a presidência da Câmara.

A expectativa é que o nome só seja anunciado no início da próxima semana. Interlocutores dizem não haver pressa já que o presidente precisa encontrar alguém que tenha bom trânsito dentro do Palácio. “Precisa ser uma pessoa que não traga embaraços. O raio não pode cair duas vezes no mesmo lugar”, disse um interlocutor. (Naira Trindade)

