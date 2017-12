Coluna do Estadão

O deputado Rogério Rosso tentava convencer jornalistas no Salão Verde de que não está em campanha para suceder Eduardo Cunha, quando o colega Darcísio Perondi (PMDB-RS) passou gritando: “Rosso, presidente!”.

Já Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) o aconselhou a não sair dizendo por aí que não quer ser presidente da Câmara.

