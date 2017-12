Rose de Freitas é escolhida líder do governo no Congresso

A senadora Rose de Freitas (PMDB-ES) será a líder do governo no Congresso. A indicação foi do líder do partido no Senado, Eunício Oliveira (CE). Conforme antecipou a Coluna do Estadão, Eunício indicou três nomes, entre eles o de Rose, que era sua candidata preferida.

Com breves interrupções, Rose chegou ao Congresso pela primeira vez em 1982, como deputada federal. Habilidosa politicamente, presidiu a Comissão Mista do Orçamento até abril, deste ano. Foi justamente essa boa capacidade de articulação que fez com que seu nome acabasse sendo aceito pelo presidente em exercício Michel Temer para o posto de líder do Congresso.