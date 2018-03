Renan manobra e indica Rose de Freitas na Comissão de Orçamento na terça

Após destituir a senadora Rose de Freitas (PMDB-ES) da presidência da Comissão de Orçamento, o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), vai indicá-la novamente na terça. A estratégia garantiu a Renan tempo para inviabilizar a indicação de um aliado do senador Benedito de Lira (PP-AL), seu inimigo político em Alagoas, para a relatoria. Essa vaga pode ficar com PSB ou PSDB.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao