Romero Jucá deve ser oficializado líder do governo no Congresso amanhã

O senador Romero Jucá (PMDB-RR) deve ser oficializado líder do governo no Congresso até amanhã, 17. Após se reunir com a bancada do Espírito Santo no Palácio no Planalto e formalizar a decisão de substituir a senadora Rose de Freitas (PMDB-ES), o presidente Michel Temer prepara o texto a ser enviado à Mesa Diretora do Congresso para formalizar a posse. Após conversar com a bancada capixaba, Temer conversou individualmente com Rose, atual líder do governo no Congresso, e agradeceu o empenho dela. A expectativa é que o texto para substituí-la por Jucá seja publicado no Diário Oficial da União desta quinta. (Naira Trindade)

