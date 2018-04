Não foi só o presidente Michel Temer que foi a churrascaria Steak Bull, em Brasília, neste domingo, para comprovar que não tem medo de comer carne depois da Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal. O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), almoçou hoje no mesmo local. Funcionários disseram à Coluna, em entrevistas gravadas, que o restaurante só serve carne importada.