Romário expulsa deputados do Podemos que votaram para salvar Picciani

O senador Romário, presidente do Podemos no Rio de Janeiro, decidiu expulsar neste sábado, 18, dois deputados estaduais do partido que votaram para livrar os colegas Jorge Picciani, presidente da Alerj, Paulo Melo e Edson Albertassi da prisão. Os três foram alvo da Operação Cadeia Velha, que levou o Estado do Rio de Janeiro a deixar de arrecadar R$ 183 bilhões em tributos em um prazo de cinco anos. Serão expulsos do Podemos os deputados Chiquinho da Mangueira e Jorge Moreira Teodoro, conhecido como Dica.

