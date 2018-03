Rogério Rosso anuncia veto de Temer a anistia ao caixa dois. Assista:

Em campanha à presidência da Câmara, o deputado Rogério Rosso (PSD-DF) divulgou nesta sexta-feira, 25, vídeo em que anuncia o possível veto do presidente Michel Temer caso o projeto que anistia o caixa dois seja aprovado na Câmara. Para ser sancionado ou vetado por Temer, o texto precisa ser aprovado pelas duas casas legislativas. Na gravação, Rosso diz ter se encontrado com o presidente em São Paulo. O nome do líder aparece como um dos cotados a assumir a cadeira deixada por Geddel Vieira Lima na Secretaria de Governo. Especula-se que a indicação de um nome do Centrão para a pasta ajudaria na reeleição de Rodrigo Maia à presidência da Câmara. (Naira Trindade)

