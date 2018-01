Roberto Rocha será relator da indicação de nova PGR

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), convidou o senador Roberto Rocha (PSB-MA) para ser o relator da indicação da procuradora Raquel Dodge para chefiar a procuradoria-geral da República.

Dodge foi indicada nesta quarta-feira pelo presidente Michel Temer para substituir Rodrigo Janot no comando da PGR no momento em que a instituição denunciou o presidente.

O nome dela precisa ser sabatinado em comissão do Senado. Se for aprovado, segue para o plenário da Casa. Ainda não há data para análise na comissão, mas a escolha do relator indica que o governo tem pressa.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dodge faz oposição a Janot na procuradoria. O indicado do procurador, que tem mandato até setembro, era Nicolau Dino, o primeiro da lista da ANPR. Temer quebrou tradição iniciada na gestão Lula ao escolher o segundo nome da lista tríplice, mas inovou ao indicar uma mulher.

O governo acelerou a indicação dela para tentar enfraquecer Janot, demonstrando que suas decisões não têm mais força.