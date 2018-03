Roberto Justus admite possibilidade de disputar presidência do País

O empresário Roberto Justus admitiu, nesta segunda-feira, que pensa em se candidatar à presidência da República. “Eu nunca pensei nessa coisa da política na minha vida. Nunca combinava muito com o um estilo, eu sou uma pessoa um pouco diferente desse mundo político. (sic) Mas, ajudar o país, ajudar a tua nação, se isso for a uma possibilidade, eu posso até pensar no assunto”, afirmou.

Justus não é filiado a nenhum partido político, mas diz que várias legendas estão flertando com ele. Em conversa com a Coluna do Estadão, afirmou que prefere manter os nomes em sigilo. “Eu já tive convite para participar de partidos desde as eleições lá de trás.Vários partidos”, diz.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O publicitário diz ter mudado de opinião em relação a política brasileira e agora quer se aproximar dela. Ele não sabe se já disputaria o pleito de 2018 ou uma eleição futura, mas quer participar mais e poder contribuir com o desenvolvimento do País. “Antigamente, eu nunca admitiria a possibilidade de pensar em alguma coisa nesse sentido, mas ultimamente eu tenho pensado sobre isso. Quem sabe, não sei, porque é uma mudança de vida. É você dedicar a sua vida ao país”, disse.

O empresário participou hoje da primeira reunião do Conselhão com o presidente Michel Temer. Ele disse que se surpreendeu com a eficiência da reunião, o que chegou a desconfiar por ter um número grande de pessoas envolvidas. (Naira Trindade)