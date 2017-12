Roberto Jefferson vira atração de evento em Minas

O ex-deputado Roberto Jefferson foi a atração do fim de semana na cidade histórica de Tiradentes, em Minas Gerais. Todo paramentado com a roupa da Harley Davidson, ele foi à cidade, junto com a mulher, participar do Tiradentes Bike Fest. Jefferson faz parte do grupo denominado “harleyro”.

Foram muitos autógrafos, tapinhas nas costas e cumprimentos por ter “ajudado a colocar na prisão o ex-ministro José Dirceu”. Um mineiro de Belo Horizonte gritou em sua direção: “Deputado, o senhor é meu malvado favorito”.