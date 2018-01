Roberto Jefferson prepara terreno para lançar candidatura em São Paulo

Coluna do Estadão

Personagem central do escândalo do Mensalão, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, transfere essa semana seu domicílio eleitoral para São Paulo para tentar voltar à Câmara dos Deputados em 2019.

Cassado e preso, Jefferson será o primeiro envolvido no escândalo a disputar eleição. “Tenho apenas 63 anos, não quero ficar de pijama em casa.”

Jefferson quer testar a reação dos eleitores. “Já fui julgado pelo STF, cumpri minha pena, agora quero ser julgado pelas urnas”, conta.

