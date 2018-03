Coluna do Estadão

O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, classificou de vagabundos em seu Twitter os manifestantes que estão em frente ao Congresso Nacional protestando. O político postou uma imagem de pichações contra a PEC do Teto dos Gastos e o contra o presidente Michel Temer no Museu Nacional. “São eles os democratas, os donos da virtude”, ironizou.