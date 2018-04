Roberto Jefferson aceita Bolsonaro no PTB, mas só como deputado

Sobre as especulações no meio político de que o deputado Jair Bolsonaro vai se candidatar à Presidência da República pelo PTB, o presidente do partido, Roberto Jefferson, avisa que a preferência da sigla é pelo tucano Geraldo Alckmin (PSDB-SP).

“Se o Bolsonaro quiser vir para disputar a reeleição de deputado, coloco ele para dentro do partido com a maior satisfação. Mas para uma corrida presidencial teria de convocar uma executiva para discutir com senadores e deputados”, diz Jefferson.

