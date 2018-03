“Não poderia ter feito diferente”, disse Temer a Freire sobre polêmica com Raduan

Coluna do Estadão

O ministro da Cultura, Roberto Freire, avisou ao presidente Michel Temer que vai retomar dois projetos abandonados pela pasta. O Pixinguinha, de shows de artistas locais e consagrados, e o Mambembe, de exibição de filmes.

Na conversa com Freire, o presidente comentou a polêmica com o escritor Raduan Nassar. Temer disse que a reação do ministro, que respondeu às críticas de Raduan ao governo, não poderia ser diferente.

