Roberto Freire é indicado para comandar Ministério da Cultura

O PPS bateu o martelo. Entre os ministérios da Ciência e Tecnologia e da Cultura, oferecidos pelo vice-presidente Michel Temer caso assuma a presidência da República, o partido ficou com a segunda opção. O indicado para a vaga será o presidente nacional da legenda, o deputado Roberto Freire (SP). Ele e o senador Cristovam Buarque (DF) reuniram-se ontem com Temer. Na ocasião, Cristovam disse que apoiaria o eventual governo, mas que não aceitaria participar dele. O convite, contudo, já foi direcionado para Freire. Temer o puxou pelo braço e disse: – Quero você no ministério!