Rio de Janeiro pode reviver Espírito Santo se projeto da dívida não for votado

Para tentar convencer deputados a votar a favor do projeto que vai desafogar o caixa dos Estados, o governo tem alertado que pode-se repetir no Rio de Janeiro o que ocorreu no Espírito Santo no início do ano.

Mas, no caso do Rio, a paralisação das polícias não será por greve. O governador Luiz Fernando Pezão informou ao Planalto que, em maio, acaba o dinheiro até para a gasolina das viaturas.

