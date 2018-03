Revelação de Padilha sobre loteamento de ministérios inviabiliza Pacheco na Justiça

A revelação pela Coluna do áudio do ministro Eliseu Padilha escancarando o toma lá dá cá feito pelo governo na escolha do ministro da Saúde praticamente inviabilizou a nomeação do deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-MG) para a Justiça.

O mal-estar causado fez o governo refugar da decisão de entregar a pasta para o PMDB, o que reforçaria a impressão de loteamento do governo em troca de apoio político. Ontem, a Coluna revelou que, em um evento na semana passada para gestores da Caixa Econômica Federal, Padilha contou que a escolha do ministro da Saúde, Ricardo Barros, se deu em troca da garantia dos votos do PP para projetos de interesse do governo.

Ouça o áudio:

