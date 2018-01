Reunião deve isolar Estados em dificuldades

O formato da reunião do presidente Michel Temer com governadores sobre segurança pública deverá mudar. Marcado para amanhã, o encontro, que também debaterá as dívidas dos Estados, pode ser dividido em vários dias. Os governadores também não deverão estar todos juntos, mas separados em blocos. O Planalto deve fazer isso porque os Estados em melhor situação financeira não querem tratar do assunto ao lado dos que estão em crise. Esses governadores temem passar a impressão de que seus Estados também estão quebrados.

Os mesmos governadores que não querem ser contaminados pela crise alheia vão bater pé reclamando das contrapartidas que o governo quer impor aos Estados na proposta que trata das dívidas.

