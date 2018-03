Coluna do Estadão

O senador Roberto Requião anunciou agora há pouco, pelo Twitter, ter sido convidado para relatar o projeto sobre abuso de autoridade. Ele ainda afirmou que vai proceder com “isenção e rapidez”. “Convidado, aceitei relatar o projeto de abuso de autoridade. Procederei com firmeza, isenção e rapidez. Garantias do direito desejam esta lei”, publicou o senador na rede social. (Naira Trindade)