Rentabilidade das ações da Petrobrás chega a 120% em um ano

Quem apostou na recuperação do valor das ações da Petrobrás colocou dinheiro no bolso no fim do ano. De dezembro de 2015 a dezembro de 2016, a rentabilidade das ações chegou a 120%.

Por causa da péssima situação da empresa em 2015, obviamente, a base de comparação não é similar. Mas estudo feito por empresa de consultoria especialista no mercado de petróleo aponta que a petrolífera que mais se aproximou nesse período da Petrobrás foi a russa Rosneft, com 70% de rentabilidade.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao