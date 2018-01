Renovação do Congresso deve ser menor em 2018

Estudo do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) projeta um índice menor de renovação do Congresso nas eleições de 2018, abaixo da média de 49% dos últimos cinco pleitos. As razões apontadas são: maior número de candidatos que vão tentar a reeleição; redução para 45 dias do tempo de campanha; base eleitoral já consolidada de quem tem mandato; maior poder de barganha dos atuais congressistas nas negociações com os partidos por tempo de TV e recursos do fundo eleitoral para financiar suas candidaturas.

Interesses. Os analistas do Diap, entidade que há 34 anos observa o comportamento do Congresso, apostam no aumento do número de deputados federais que vão buscar a reeleição por um motivo: manter a prerrogativa de foro.

Os investigados. Para o Diap, a Lava Jato só terá efeito nas eleições de 2018 se os políticos começarem a ser julgados pelo Supremo antes da campanha. Caso contrário, terão o álibi de dizer que são inocentes.

A pleno vapor. Rodrigo Maia (DEM) está montando equipe de suporte técnico e de comunicação para apoiar sua candidatura ao Planalto em 2018. A primeira reunião com o marqueteiro será na semana que vem.

Muito para pouco. O ministro Gilmar Mendes critica o Conselho Nacional de Justiça por não saber quantos presos poderiam ser beneficiados pelo indulto. Lembra que o órgão custa R$ 100 milhões por ano.

Soldado. Apoiadores do ministro da articulação política, Carlos Marun, enxergam a sombra de Moreira Franco no trabalho dele. Disciplinado, ele teria obedecido ordens do colega para pressionar governadores a aprovar a Previdência.

Tudo ruim. Cresce a fila de emedebistas que creditam a Moreira Franco erros que inviabilizaram a aprovação da reforma em 2017.

Chegados. Temer encerra o ano com 4 interlocutores frequentes: os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-geral da Presidência) e os deputado Beto Mansur (PRB-SP) e Darcísio Perondi (MDB-RS).

Holofote. O pronunciamento de Natal do presidente Michel Temer, exibido em rede nacional de rádio e televisão, custou

R$ 70 mil aos cofres públicos. A produção ficou com a agência Calia Y2.

Seletivo. Foi a segunda vez que o presidente utilizou cadeia de rádio e TV em um ano e sete meses de governo. A primeira foi no Natal de 2016.

Ano novo. O deputado federal Alex Manente (SP) será o líder do PPS na Câmara em 2018. Vai substituir Arnaldo Jordy (PA). Ele já agendou conversas sobre a reforma da Previdência.

CLICK. Em pré-campanha ao Planalto, o presidente do BNDES, Paulo Rabello, comemorou no Twitter o financiamento para a construção de 6,8 mil cisternas no Nordeste.

Entre nós. Paulo Rabello vai se casar no dia 3 de janeiro, em Tiradentes (MG). Poucos políticos foram convidados para cerimônia.

Presente. No apagar das luzes de 2017, o governador Geraldo Alckmin abriu crédito suplementar de R$ 60 milhões para o Ministério Público de SP cobrir despesas com pessoal.

A SEMANA!

Terça-feira, 2

Governo divulga o saldo da balança comercial de 2017

No primeiro dia útil do ano, o Ministério da Indústria e Comércio Exterior anuncia saldo da balança comercial de 2017.

Sexta-feira,

Anfavea anuncia dados de produção e venda de veículos

A associação das montadoras divulga quantos veículos foram produzidos e comercializados no País ao longo do ano.

