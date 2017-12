Renan tenta saída para Jucá reassumir vice-presidência do Senado

Coluna do Estadão

O senador Romero Jucá tenta retomar a vaga de segundo vice-presidente do Senado, à qual renunciou quando assumiu o Planejamento. A ideia é encontrar uma saída para evitar nova eleição para o posto.

A preocupação de Renan Calheiros, que defende a volta de Jucá, é que a votação para cargos na Mesa é secreta. E Jucá, apeado do ministério ao defender pacto para barrar a Lava Jato, dificilmente seria eleito. Além de poder, o cargo na mesa garante estrutura maior de cargos e verbas para Jucá no Senado, além do seu gabinete pessoal.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao