O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), tem se esforçado para não dar margem para que interpretem sua posição na disputa Dilma Rousseff X Michel Temer. Como ontem conversou com Dilma e com o ex-presidente Lula, fez questão de encontrar hoje Temer e o senador Aécio Neves (PSDB-MG).