Renan tenta emplacar Luiz Otávio para Integração

Agora que se aproximou do governo por meio do ministro Moreira Franco, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) tenta emplacar o novo ministro da Integração Nacional. Sua primeira opção era o ex-diretor da ANTT Jorge Bastos, mas o nome vazou e ele perdeu força. Agora, o preferido é o ex-senador Luiz Otávio. O emedebista já foi impedido de ocupar vaga de ministro do TCU devido a envolvimento em escândalos.

O ministério é ocupado por Helder Barbalho, que deixará a pasta para disputar a eleição. (Andreza Matais)