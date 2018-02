Renan sobre Onyx Lorenzoni: ‘Parece nome de chuveiro’

Coluna do Estadão

“Parece nome de chuveiro, mas não é nome de chuveiro. Com todo respeito e em favor dele, eu queria dizer que o teste de integridade vai fazer falta, porque pesava sobre ele uma acusação de ter recebido caixa dois de indústria de armas, e seria uma oportunidade para que ele, nesse teste, pudesse demonstrar o contrário, com o meu apoio”, sobre o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), relator do projeto anticorrupção na Câmara.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao