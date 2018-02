Renan se encontra com Temer após manobra para se manter presidente do Senado

Após manobra para manter presidente do Senado, Renan se reuniu na tarde desta terça-feira com o presidente da República, Michel Temer. O encontro não estava programado, segundo agenda de Temer. Renan, que virou réu no Supremo Tribunal Federal na última semana, foi afastado do cargo por liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio Mello, já que, respondendo por ação penal, não poderia estar na linha sucessória da presidência da República. É a primeira vez que Calheiros e Temer se encontram desde a decisão do Supremo. (Naira Trindade e Gustavo Zucchi)

