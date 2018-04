Renan promete mesma comissão para mais de um senador e provoca crise na bancada

Líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL) tem prometido a mesma comissão para mais de um senador, o que já provoca uma rebelião na bancada do partido.

A crise pode tirar do senador Fernando Collor (PTC-AL) a indicação para presidir a Comissão de Relações Exteriores. A bancada do PMDB lembra que Collor não tem votos no Senado e acusa Renan de usar a vaga para buscar apoio de Collor à sua reeleição ao Senado.

