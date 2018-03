Renan não quer pressa para a sua sucessão

A sucessão para a Presidência do Senado parece dada como certa com a candidatura única de Eunício Oliveira (PMDB-CE), mas não é bem assim. Renan Calheiros está incomodado com a antecipação dessa discussão. Ele disse em conversas com interlocutores nesta semana que “não é bom antecipar o debate, pois isso pode contaminar a votação da PEC do Teto do Gasto”, proposta prioritária do governo para arrumar a economia. Quem ouviu entendeu como recado do senador na linha “não tentem me atropelar, senão eu posso melar o projeto”.

Renan não quer ser escanteado antes da hora. O mandato dele termina apenas em fevereiro de 2017.

