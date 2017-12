Coluna do Estadão

Renan Calheiros vai se declarar impedido de decidir sobre abertura de impeachment do procurador-geral Rodrigo Janot. A batata quente ficará com o vice Jorge Viana (PT-AC).

