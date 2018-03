Renan manobra para impedir que PP fique com relatoria do Orçamento

Para impedir que o PP ganhe a relatoria do Orçamento, Renan Calheiros retirou as indicações do PMDB para a comissão. O partido tem direito a presidência e sem a indicação do presidente os trabalhos não começam.

Renan é adversário do PP em Alagoas e acha que o governo está dando espaço para seus oponentes. Ele quer que o PSDB assuma a relatoria.

Pego de surpresa com a manobra, o líder do governo no Senado, Romero Jucá, convocou reunião da bancada para terça.

