Renan, Jucá e Sarney consideram delação de Machado fraca

Após tornada pública, a delação de Sérgio Machado foi considerada fraca pelo trio Renan Calheiros, Romero Jucá e José Sarney, principais alvos do ex-presidente da Transpetro. A avaliação é que, ao contrário de Eduardo Cunha, não há provas de contas no exterior em nome deles.

As apostas no Congresso são de que haverá três categorias ao final da Lava Jato: os que têm propina na conta bancária, os que receberam via doação eleitoral e os que foram denunciados sem provas.

