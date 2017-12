Renan ignora senadores e devolve cargo na mesa para Jucá

Coluna do Estadão

Numa estratégia “se colar, colou”, Romero Jucá voltou, sem alarde, a ocupar a segunda-vice-presidência do Senado. Ele deixou o cargo na sua passagem pelo governo.

A decisão de devolver o cargo a Jucá foi tomada por Renan Calheiros sem consultar os senadores e antes mesmo de ele responder à questão de ordem sobre se há necessidade de novas eleições para preencher a vaga.

