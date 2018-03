O governador Renan Filho (PMDB-AL) contou em solenidade do TRF-5, no Recife, que pesquisa interna encomendada por ele apontou Michel Temer com 90% de rejeição no seu Estado.

O governador é filho de Renan Calheiros (PMDB-AL), líder da nova oposição ao Planalto. (Igor Gadelha)

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao