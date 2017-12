Coluna do Estadão

Interlocutores de Renan Calheiros dizem que foi Dilma Rousseff quem pediu audiência com ele ontem. Os de Dilma garantem que foi Renan. Os de Michel Temer juram que ele nem se importou.

