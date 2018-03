Renan diz a aliados que não está preocupado com julgamento do STF

Para aliados, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), tem dito que não está se preocupando com o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o afastamento da linha sucessória presidencial de quem for réu na Justiça. Nessas conversas, Renan afirma que teve sua vida vasculhada de todas as maneiras e nada de irregular foi comprovado contra ele. A medida também só afetaria Renan caso esteja ocupando a Presidência do Senado, cargo que deixará em fevereiro.

