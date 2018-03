Relator do processo Dilma/Temer aguarda parecer sobre gráficas para tomar depoimento

O ministro Herman Benjamin, do TSE, vai esperar a conclusão dos trabalhos de uma força tarefa para decidir se aceita o pedido do PSDB para ouvir os donos de gráficas contratadas pela campanha de Dilma e Temer em 2014. A força tarefa deve concluir em 10 dias a análise de documentos (como planilhas e extratos) obtidos com a quebra do sigilo bancário das gráficas e de seus sócios.

