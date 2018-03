Relator de reforma tributária discute proposta com secretários de Fazenda

O deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) tem conversado com secretários estaduais de Fazenda, associações de escolas particulares e bancos para formular seu parecer sobre a reforma Tributária.

A reforma, considerada uma das prioridades do governo do presidente Michel Temer, acabou sendo colocada em segundo plano para permitir que a discussão sobre as mudanças previdenciárias se tornasse o centro das atenções no Congresso.

