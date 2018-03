Relator de reforma quer rever estrutura sindical

A discussão da reforma trabalhista no Congresso poderá rever o modelo do sindicalismo no País. O relator da reforma na Câmara, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), acha que no Brasil existem sindicatos demais. “Essa estrutura precisa ser revista. O País tem mais de 16 mil sindicatos”, diz. “Há clara distorção nesse processo. Você pega a Inglaterra, que tem partido trabalhista e sólida formação nesse aspecto e tem menos de 200”, afirma. Ele não ignora a dificuldade da discussão. “Não vai haver consenso. Precisamos construir maioria”.

