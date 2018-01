Um dos cotados para assumir a vaga no STF, o ministro Luís Felipe Salomão é relator no STJ da reclamação do ex-governador do Rio Sérgio Cabral contra Sérgio Moro e Marcelo Bretas.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao