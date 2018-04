Relator do processo que pode cassar o mandato do presidente Michel Temer, o ministro Hermann Benjamin, do TSE, dá sinais de que vai concluir o processo o mais breve possível. Além de atender a uma expectativa nacional, também está exaurido.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao