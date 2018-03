Coluna do Estadão

Relator da Reforma da Previdência, Arthur Maia desconsidera a contribuição especial do trabalhador rural para se aposentar. “Um gari atrás do caminhão de lixo não tem uma vida nem um pouco mais fácil do que um rural.”

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao