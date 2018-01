Relator da Lava Jato, Teori estava a bordo em avião que caiu em Paraty

O ministro do Supremo, Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato, estava a bordo do avião de pequeno porte que caiu às 14h20, em Paraty (RJ). O avião pertence ao grupo Emiliano. O empresário Carlos Alberto Filgueiras, muito amigo do Teori, também estava na aeronave, que decolou do Campo de Marte e caiu na Ilha Rasa. O filho de Teori confirmou que o pai estava no avião e que veio a falecer. O presidente Michel Temer estava na cerimônia de entrega de credenciais quando foi informado do acidente. A equipe do Seripa segue para o local para iniciar as investigações.

Veja vídeo de buscas após o acidente: