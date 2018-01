Regras duras na negociação com governo do Rio deixam equipe econômica satisfeita

A equipe econômica ficou satisfeita com as bases duras impostas ao governo do Rio na renegociação da dívida do Estado. Acham que espantaram os outros governadores que esperavam condições amigas para recuperar suas finanças.

No caso das conversas com o Rio Grande do Sul, o governador José Ivo Sartori já avisou à equipe econômica que terá dificuldade política para vender o Banrisul, se for uma das condições na negociação de socorro.

