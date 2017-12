Regra de suspeição de juízes pode ser ampliada

Coluna do Estadão

A polêmica sobre decisões do ministro Gilmar Mendes, do STF, que beneficiaram o empresário Jacob Barata motivou a apresentação de um projeto de lei que amplia as possibilidades nas quais um juiz pode ser impedido de atuar num processo. O magistrado não poderia, por exemplo, atuar nos casos em que foi padrinho de casamento das partes, fato que revelaria convivência familiar próxima. O deputado Major Olímpio (SD-SP) incluiu na justificativa uma foto de Gilmar Mendes como padrinho de casamento da filha de Jacob Barata, solto por ele.

Pra sempre. Para convencer os colegas a aprovar seu texto, o deputado diz que “a função principal de um padrinho é estar disponível na alegria e na tristeza”. E que a madrinha cabe, até mesmo, “acompanhar a noiva ao banheiro no dia do casamento”. Já os padrinhos “tem como função fazer a pista de dança ferver até o fim da noite, garantindo a animação da festa até o último convidado deixar o salão”.

Com a palavra. O ministro tem dito que ser padrinho de casamento não significa ter uma relação íntima com a pessoa. Ontem, ele não foi encontrado para comentar o assunto. A PGR entende que há suspeição.

Bandeira branca. A nomeação de Antônio Henrique de Carvalho Pires para comandar a Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério das Cidades faz parte do acordo de pacificação entre PSDB e PMDB.

Para vocês. O ministro Bruno Araújo fez o gesto político de ceder o posto estratégico para que a bancada do PMDB indicasse Carvalho Pires. Ele já presidiu a Funasa e comandou a Secretaria Nacional de Turismo.

Pressão. A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara pode discutir hoje proposta do deputado Victor Mendes (PSD-MA) para derrubar o decreto do governo que acabou com a Reserva de Cobre. O ministro Fernando Filho também vai ser convocado.

No voto. Parlamentares estudam a inclusão na cédula de votação do próximo ano de consultas populares sobre os pontos polêmicos da reforma política, como o fundo partidário, por exemplo. O que for aprovado seria adotado em 2020.

Vai que cola. Autor da ideia, o líder tucano na Câmara, Ricardo Trípoli (SP), acha que o foco, agora, deve ser em cláusula de barreira e fim das coligações proporcionais.

Lição de casa. A Defensoria e o TCU são os órgãos que mais descumpriram o teto de gastos até julho. Neste ano, a União ainda os ajudará a cumprir a regra, mas terão de suar nos próximos para cortar despesas e chegar lá sozinhos.

Tá feio. Segundo o Tesouro Nacional, a Defensoria está 18,7% acima do teto. O TCU, 11,7%.

Empurra que vai. Aécio Neves (PSDB-MG) avalia que ainda há tempo para o Congresso definir nova fonte de financiamento para a campanha de 2018.

CLICK. O ex-presidente Lula foi recebido em Quixadá (CE) por um boneco gigante do juiz Sérgio Moro. O governo do petista Camilo Santana nega ter bancado a caravana.

Pega-pega. Depois de Geraldo Alckmin se encontrar com cabeças-pretas tucanos, João Doria viaja amanhã para Campina Grande, convidado pelo senador Cássio Cunha Lima e pelo deputado Pedro Cunha Lima, integrantes do grupo.

Flecha nele. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, já tem compromisso quando deixar o cargo em 17 de setembro. Será convocado para depor na CPMI da JBS para explicar os termos do acordo de delação com os donos da JBS.

Pronto, Falei!

“Jamais houve tanta fufucação de dinheiro público como nos governos do PT. Ninguém fufucou tanto quanto eles”, do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) criticando os governos petistas.