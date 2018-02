Coluna do Estadão

No projeto de lei da minirreforma trabalhista, o governo colocou que as gorjetas também poderão ser decididas em uma convenção entre sindicatos e patrões. Ou seja, a caixinha pode ser dividida entre todos os funcionários, se assim for acertado.

